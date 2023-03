Tunisia-Ue: Gentiloni nel Paese nordafricano per arginare la crisi economica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’incontro di Gentiloni con il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, si è discusso della cooperazione tra l’Ue e il Paese nordafricano soprattutto per quanto riguarda investimenti, istruzione, ed energia, secondo quanto riferito dalla diplomazia tunisina. L’attenzione è stata rivolta anche al dossier migrazione, su cui è stata evidenziata la necessità di adottare un approccio globale che tenga conto delle dimensioni economiche e sociali di questo fenomeno. Durante il colloquio Ammar ha accolto con favore “l’ottimo partenariato strategico” che lega la Tunisia all’Unione europea, sottolineando come il Paese nordafricano dipenda dalla mobilitazione delle risorse e dal sostegno economico e finanziario dei suoi partner, tra cui l'Ue, per la buona riuscita del processo di riforma politica, economica e sociale. (segue) (Tut)