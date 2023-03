Tunisia-Ue: Gentiloni nel Paese nordafricano per arginare la crisi economica (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Gentiloni ha sottolineato l'importanza del partenariato tra la Tunisia e l'Unione Europea e le numerose opportunità disponibili per rafforzarlo e svilupparlo ulteriormente al servizio dell'interesse comune. Il commissario Ue ha sottolineato che la priorità della Tunisia nella fase è compiere maggiori sforzi per raggiungere un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) in tempi brevi in modo da consentire ai principali partner del Paese, in particolare l'Unione europea, di poter sostenere sia a livello finanziario che tecnico il Paese. Sempre secondo la nota del ministero dell’Economia tunisino, Gentiloni ha sottolineato nell’incontro con Said che la Tunisia ha potenzialità e opportunità per essere un centro regionale in Africa e nel Mediterraneo per investimenti e partnership, indicando in questo contesto l'importanza di continuare a lavorare per migliorare ulteriormente il clima imprenditoriale. (segue) (Tut)