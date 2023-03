Migranti: viceministro Esteri britannico, importante "azione collettiva" contro fenomeni illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’immigrazione è importante “un’azione collettiva”. Lo ha detto Tariq Ahmad, viceministro agli Esteri britannico per il Medio Oriente, il Nord Africa, l’Asia meridionale e le Nazioni Unite, parlando con la stampa a margine dell’evento per il 25mo anniversario dello Statuto di Roma. Fondamentale, come ha fatto il governo del Regno Unito, è l’attenzione ai fenomeni di immigrazione illegale, secondo Ahmad, che ha ricordato come questa dinamica “porta soldi ai trafficanti esseri umani” e bisogna inviare un messaggio chiaro contro queste persone. “Il mio Paese, come altri, ha beneficiato dell’immigrazione legale”, ha poi aggiunto Ahmad.(Res)