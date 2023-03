Municipio Roma III: dal calcio alla ginnastica artistica, da domenica al via "C'è aria di sport"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio Roma III "da domenica 2 aprile torna C'è aria di sport, manifestazione gratuita durante la quale potranno essere praticate, liberamente, tante discipline: canottaggio, minimoto, calcio, pallavolo, basket, nordic walking, wing tzun, ginnastica artistica e ritmica". Lo afferma in una nota il presidente del Municipio III Paolo Marchionne, l'assessore alle Politiche dello Sport del Municipio III, Matteo Zocchi e la presidente e la vicepresidente della commissione Sport del Municipio III, Nastassja Habdank e Francesca Farchi. "Con l'arrivo delle belle giornate si torna a respirare aria di sport nei parchi e nelle piazze - spiegano -. Già domenica scorsa più di mille atleti hanno partecipato alla Talenti run, correndo per le strade del Municipio III; è stata, questa, solo la prima di molte iniziative sportive che il territorio ospiterà, per i prossimi tre mesi, dalla primavera all'estate. Da domenica 2 aprile, infatti, al Tufello, a piazza degli Euganei, tornerà C'è aria di sport, manifestazione gratuita organizzata dal Municipio insieme al Coni Lazio, durante la quale potranno essere praticate, liberamente, tante discipline: canottaggio, minimoto, calcio, pallavolo, basket, nordic walking, wing tzun, ginnastica artistica e ritmica". (segue) (Com)