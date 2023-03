Municipio Roma III: dal calcio alla ginnastica artistica, da domenica al via "C'è aria di sport" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ne siamo davvero soddisfatti: nella passata edizione di C'è aria di sport, la partecipazione è stata travolgente con le tante associazioni e società sportive del territorio che, con i loro istruttori, hanno aderito coinvolgendo adulti e piccini - aggiungono -. Aria di sport tornerà anche il 15 aprile presso la piscina comunale e nelle giornate del 7 e 21 maggio nei parchi e nelle piazze del nostro territorio. Ma C'è aria di sport non è l'unico evento sportivo che renderà vivo il Municipio; tante le iniziative previste nei prossimi mesi: due manifestazioni podistiche che percorreranno i luoghi storici del territorio. Tra questi, Montesacro alto, Città Giardino, attraversando la riserva naturale della Valle dell'Aniene e il Ponte Nomentano nei giorni 2 aprile con la storica manifestazione Vivicittà della Uisp ed il 14 maggio con la Race for children; il torneo di bocce libero e gratuito S-Bocciamo che si terrà il 13 maggio presso il circolo bocciofilo Kennedy; il torneo di scacchi Scacco Matto, il 16 aprile presso Piazza Sempione. Non è finita: nelle prossime settimane altre belle novità", concludono. (Com)