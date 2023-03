Roma: 54enne ucciso al Tuscolano conosceva uomo assassinato vicino al clan Senese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultima vittima della scia di violenza a Roma si chiama Andrea Fiore, aveva 54 anni e diversi precedenti di polizia. Meccanico di professione, Fiore viveva in una casa al civico 19 di via dei Pisoni nel quartiere Tuscolano dove, questa notte, è stato trovato morto. A ucciderlo un solo colpo di pistola sparato diritto al petto dal killer a cui il 54enne deve aver aperto il portone di casa. Una dinamica da ricostruire ma sembrerebbe che la vittima sia stata presa di sorpresa dal suo assassino sull’uscio di casa e, dopo essere stato attinto al torace dal proiettile, abbia cercato riparo chiudendo il portone. Agonizzante, l’uomo ha chiamato il numero unico di emergenza raccontando, con un filo di voce, di essere gravemente ferito. Il portone chiuso gli ha evitato altri colpi di pistola ma ha rallentato anche i soccorsi dato che, sul posto, gli agenti della Squadra mobile hanno dovuto attendere che i vigili del fuoco forzassero l’ingresso per poter entrare. A quel punto, però, il 54enne era già morto. Un lavoro pulito, poche le tracce. Neanche il bossolo del colpo. (segue) (Rer)