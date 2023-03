Roma: 54enne ucciso al Tuscolano conosceva uomo assassinato vicino al clan Senese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un delitto molto simile a quello del 13 marzo scorso avvenuto a 700 metri di distanza circa, nella stazione di servizio in via dei Ciceri quando a rimanere freddato con due colpi di pistola a torace era stato Luigi Finizio, vicino al clan Senese di Ostia. Secondo quanto si appende, Fiore e Finizio, che annoveravano gli stessi precedenti di polizia, si conoscevano e si frequentavano. Poco per poter essere certi che i due delitti siano collegati, abbastanza perché gli investigatori lo possano ipotizzare. Il sospetto è che anche l’ultimo fatto di sangue sia un regolamento di conti tra bande rivali e, anche in questo caso, l’agguato sia riconducibile al mercato della droga che, a Roma, evidentemente ha perso gli equilibri che lo regolavano. Sul caso di Finizio indaga la procura Antimafia, facile ipotizzare che gli stessi magistrati indagheranno anche sul caso dell’omicidio Fiore. (Rer)