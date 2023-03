Imprese: ministero, riunito tavolo Provincia Savona con Urso e Bergamotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Si è riunito oggi a Palazzo Piacentini il tavolo per lo sviluppo economico della Provincia di Savona con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il sottosegretario Fausta Bergamotto. All’incontro erano presenti il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, le rappresentanze sindacali e le associazioni di categoria del territorio. La riunione è servita per aprire un confronto in grado di individuare le migliori soluzioni per le singole situazioni di crisi della provincia, creando un percorso virtuoso di sviluppo. “L’obiettivo – ha spiegato al tavolo Urso – è di passare da aree di crisi ad aree di sviluppo. E su questo terreno tocca alla politica dare risposte, anticipando ove possibile le criticità in arrivo”. Tra le principali vertenze aperte spicca quella relativa a Piaggio Aerospace. “Su Piaggio – ha spiegato il ministro – siamo intervenuti nelle scorse settimane nominando due nuovi commissari a dimostrazione del grande interesse con cui seguiamo la vicenda. Il Gruppo dovrà tornare ad essere uno dei grandi asset industriali di settore”. (Rin)