Venezuela: industriali, 2022 in crescita annua del 14,8 per cento, stime in calo per il 2023 (2)

- I 1.500 imprenditori sul campo riconducono i calo nelle stime di crescita a diversi fattori: si parla innanzitutto della serrata concorrenza rappresentata dai prodotti in arrivo dall'estero, che il governo di Nicolas Maduro ha deciso di alleggerire di molto di dazi e altri gravami, per colmare il divario tra la domanda e l'offerta. Le imprese denunciano al tempo stesso una difficoltà nell'accesso al credito finanziario, considerato i circa cinque miliardi di dollari stimati per investimenti necessari in creazione di infrastrutture e rinnovo dei macchinari. Elementi problematici sono anche la pressione tributaria, dall'imposta alle grandi transazioni finanziarie (Igtf) ai balzelli dettati da leggi accessorie come quella su Scienza, tecnologia e innovazione, passando per le imposte comunali. Non ultimo, la presenza sul mercato di alimenti, medicine, bibite e presidi medici di contrabbando. (segue) (Vec)