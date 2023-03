Venezuela: industriali, 2022 in crescita annua del 14,8 per cento, stime in calo per il 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio l'inflazione in Venezuela è cresciuta del 20,2 per cento su mese, attestandosi a un ritmo annuale del 537,7 per cento. Lo riferisce l'Osservatorio venezuelane delle finanze (Ovf), accreditato gruppo indipendente di studi economici, descrivendo un'ulteriore accelerazione rispetto al valore, già alto, di gennaio (+440 per cento su anno). Secondo l'Ovf, che ha iniziato a produrre dati in assenza di informazioni organiche della Banca centrale del Venezuela, le autorità monetarie e fiscali "appaiono procedere senza direzione e strumenti" per contenere la corsa dei prezzi. Una dinamica aggravata dal fatto che "dal marzo del 2022 non si registrano aumenti di salario nel settore pubblico", si legge nella nota. (segue) (Vec)