Venezuela: industriali, 2022 in crescita annua del 14,8 per cento, stime in calo per il 2023 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali aumenti si sono registrati nel settore dei servizi, un più 156,3 per cento in gran parte legato alla rimozione dei sussidi all'erogazione di acquea ed elettricità. al costo delle fognature e delle telecomunicazioni. L'andamento dei prezzi reagisce "al deprezzamento del Bolivar (moneta nazionale), il che produce una perdita di competitività dei prodotti elaborati in Venezuela, che risultano significativamente più cari dei beni importati". Al tempo stesso, OVF segnala che la Banca Centrale "è intervenuta con una l'immissione di una maggiore quantità di riserve" (420 milioni di dollari), "il maggior esborso mensile dall'avvio del nuovo sistema di cambi, nel 2019". (Vec)