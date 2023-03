Ue: De Carlo (Fd’I), con scelte agroalimentari a rischio 1,4 milioni posti lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stretta sui fitofarmaci e le politiche in ambito agroalimentare, dal Nutriscore all'accanimento contro gli allevamenti volute dall'Unione europea, “sono solo l'ennesima dimostrazione di una politica demagogica della sinistra in Europa che mette a rischio un milione e 400 mila lavoratori del comparto agroalimentare nazionale”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, presidente della commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare al Senato. “Le esportazioni delle eccellenze agroalimentari del made in Italy che verranno maggiormente penalizzate dalla riforma, come ortofrutta, vini, formaggi, pasta, riso, hanno fatto registrare nel 2022 un fatturato complessivo superiore ai 34 miliardi di euro; l'intero comparto – ha sottolineato De Carlo – esporta beni per 60 miliardi di euro”. “I dati dello studio di Fondazione Edison e Fondazione Sambucini indicano bene quale sia il ruolo dell'agricoltura per l'economia nazionale: per questo, non possiamo che condannare e contrastare politiche che hanno come obbiettivo – ha concluso De Carlo – quello di uccidere produzioni nazionali floride come l'agricoltura per condannare le persone alla povertà perenne e al reddito di cittadinanza, favorendo allo stesso tempo con scelte come quella del Nutriscore o delle carni sintetiche le multinazionali”. (Rin)