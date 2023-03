© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Nashville, in Tennessee, è intervenuta a seguito di una sparatoria avvenuta nella scuola elementare privata Covenant School, questa mattina. Le forze dell’ordine hanno precisato su Twitter che il responsabile è morto a seguito di uno scontro con i poliziotti arrivati sul posto. Sono in corso le operazioni per riunire gli studenti con i familiari. (Was)