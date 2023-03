© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale dell'Ungheria ha ratificato l'adesione della Finlandia alla Nato. Con 182 voti favorevoli, 6 contrari e nessun astenuto, il Parlamento di Budapest è divenuto il 29mo e penultimo a dare l'approvazione all'ingresso di Helsinki nell'Alleanza, in attesa della decisione della Turchia. Il voto in Ungheria era già stato posticipato in più occasioni, fino alla data odierna. (Vap)