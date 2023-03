Migranti: Tunisia, Ong accusa i trafficanti di aver intensificato le loro attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I trafficanti di esseri umani in Tunisia “stanno approfittando della situazione nel Paese e hanno intensificato le loro attività”. Lo ha dichiarato Ramadan Ben Omar, portavoce ufficiale del Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes), un’organizzazione non governativa, all’agenzia di stampa tunisina “Tap”, confermando che negli ultimi giorni si è assistito a un grande afflusso di migranti irregolari sub-sahariani in partenza dal Paese nordafricano verso le coste europee. Le migrazioni irregolari sono dovute, secondo Ben Omar, da un lato “alle politiche europee che limitano il movimento dei migranti”, e dall’altro alla "crisi interna che la Tunisia sta vivendo in relazione al fenomeno". Secondo il portavoce di Ftdes, dopo le "dichiarazioni presidenziali del 21 febbraio scorso, la Tunisia è apparsa come un luogo in cui si respingono i migranti irregolari provenienti dall'Africa sub-sahariana presenti sul territorio nazionale. Tale clima ha fatto sentire queste persone non più al sicuro e spaventate e le ha invogliate a lasciare la Tunisia". Il 21 febbraio scorso, il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha affermato che la presenza nel Paese di "orde" di clandestini provenienti dall'Africa sub-sahariana è fonte di "violenza e crimini" e fa parte di una "impresa criminale" volta a "cambiare la composizione demografica" del Paese.(Tut)