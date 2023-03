Mes: Gelmini (Azione), mancata ratifica scelta miope del governo, isola Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo “ha commesso diversi errori. Innanzitutto ha sbagliato a far scadere a dicembre 2022 il Mes Sanità con cui avremmo potuto dare una boccata d’ossigeno al nostro Servizio sanitario nazionale, in un momento in cui facciamo i conti con lunghe liste d’attesa e con la carenza di medici e infermieri, soprattutto dopo la stagione del Covid”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione, a Sky Tg24. “Trovo ancor più assurdo – ha proseguito – non ratificare il Mes, siamo gli unici a non averlo fatto. Nessuno si augura di doverlo utilizzare, ma la sua ratifica è un atto dovuto”. “Sono convinta – ha aggiunto – che prima o poi Giorgia Meloni dovrà farlo, ma intanto la postura che il governo ha in Europa è un problema. L’Italia se vuole giocare un ruolo da protagonista deve avere un atteggiamento diverso e la scelta miope fatta da questo governo non aiuta, ma va contro gli interessi degli italiani”. (Rin)