Difesa: Perego, dominio "underwater" nuovo ambiente dell'umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La dimensione subacquea" dichiara il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago "interessa gli assetti subacquei militari e i corridoi strategici legati all'approvvigionamento energetico, alle risorse minerarie, alla connettività, alla presenza di gasdotti e di dorsali sottomarine per la trasmissione del traffico dati e che, come tali, devono essere sorvegliati e protetti: il subacqueo è senza dubbio un nuovo ambiente dell'umanità. Il dominio underwater", conclude Perego "rappresenta una grande opportunità ma richiede una grande responsabilità. Dobbiamo proteggere e preservare, l'ecosistema marino, evitando l'inquinamento e la sovrapesca, e garantire che l'attività umana non danneggi la vita marina. Solo così potremo sfruttare le risorse marine in modo sostenibile e proteggere tutto quello che loro permettono, in questo modo si può garantire un futuro duraturo per l'umanità in termini di risorse, sicurezza, indipendenza energetica, connettività globale, ricerca e benessere. Questa sarà una delle missioni del Polo nazionale della Dimensione subacquea sotto la guida della nostra Marina militare che verrà inaugurato a giugno a La Spezia". (Rin)