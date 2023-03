Roma: si continua a sparare in città, ottavo omicidio da inizio anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si continua a sparare nella Capitale. Da gennaio la conta degli omicidi ha raggiunto quota otto: di questi, quattro si sono verificati solo nel mese di marzo, per un totale di 13 episodi di aggressioni violente legate alla criminalità. Tra le zone di Roma più interessate dal fenomeno figurano Appio Latino, Ostia, Centocelle, Valle Aurelia, Rebibbia, Esquilino e Tuscolana. Sono cinque i tentati omicidi, sparsi tra Termini, Ostia, Morena Tufello Guidonia e Montecelio. L'ultimo caso, che ha allungato la scia di sangue, è avvenuto questa notte, e ha riguardato Andrea Fiore, un meccanico di 54 anni trovato morto nella sua casa in via dei Pisoni, al quartiere Tuscolano. L'uomo, con precedenti, ha riportato una ferita al torace da arma da fuoco, che non è stata ancora rinvenuta: le indagini, coordinate dalla Procura capitolina e svolte dalla Squadra mobile, quindi ipotizzano il reato di omicidio. (segue) (Rer)