Roma: si continua a sparare in città, ottavo omicidio da inizio anno (2)

- Un fatto che si aggiunge agli altri tre verificatisi in rapida successione nell'ultimo mese. Tutti omicidi avvenuti allo stesso orario, tra le 19 e le 20. È il caso del 51enne Luigi Finizio, freddato lo scorso 13 marzo nella stazione di servizio in via dei Ciceri a Torpignattara. Pochi giorni prima, invece, veniva ucciso Manuel Costa, cuoco e titolare dell'Osteria degli Artisti, nel quartiere Esquilino. Infine, l'8 marzo, è stata la volta di Mihai Stafan Roman, 33 anni, romeno, ucciso a colpi di pistola in via Francesco Selmi, in zona Ponte Mammolo. Ad accomunare gli omicidi è l'arma del delitto: la pistola. Nei casi di Finizio e di Mihai Stafan Roman, inoltre, risulta simile anche la modalità, in stile esecuzione: per questi si è ipotizzato un regolamento di conti tra criminali. A questi si aggiungono l'omicidio di Fabrizio Vallo, ucciso davanti casa lo scorso 3 febbraio, a Ostia e la morte violenta dello chef Manuel Costa, in quest'ultimo caso l'assassino si è costituito e ha riferito di una lite per denaro. (Rer)