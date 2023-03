Turchia-Francia: Ankara convoca ambasciatore francese dopo discorso esponenti Ypg al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri turco ha convocato l’ambasciatore di Francia in Turchia, Hervé Magro, dopo che lo scorso 25 marzo il Senato francese ha accolto e premiato una delegazione delle Unità di protezione dei popoli, il gruppo curdo alleato degli Stati Uniti in Siria, per la sua lotta contro lo Stato islamico. Secondo quanto riferito dall’emittente turca “Trt Haber”, il ministero degli Esteri turco ha sottolineato al diplomatico francese il disappunto di Ankara per il premio conferito ad una organizzazione che la Turchia considera il ramo siriano del gruppo terroristico Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Nell'incontro con Magro, il ministero degli Affari esteri ha ribadito le aspettative della Turchia da parte delle autorità francesi nell'ambito della lotta al terrorismo, sottolineando che la Francia non ha favorito gli sforzi per dare legittimità internazionale alle estensioni del Pkk in Siria. Fonti diplomatiche citate dai media turchi hanno riferito che anche l'ambasciata di Turchia a Parigi ha preso l'iniziativa davanti alle competenti autorità francesi.(Res)