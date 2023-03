Diritti: Gualtieri, ministra Roccella confonde gestazione per altri con trascrizione figli di due mamme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Pari opportunità, Eugenia Roccella, "continua a confondere la gestazione per altri, caso a cui fa riferimento la sentenza della Cassazione, con la trascrizione di atti che riguardano i figli di due mamme, senza l'utilizzo della gestazione per altri". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della presentazione della ricerca "La pienezza del vuoto. Indagine sulle nuove forme di mutuo soccorso: il caso della Rete dei numeri pari", a Roma. "Non capisco perché - ha aggiunto - per non rispondere nel merito ai rilievi che abbiamo fatto sulla questione dei figli di due mamme, si continua a tirare in ballo la gestazione per altri. Mi sembra evidente - ha sottolineato - la differenza tra i due casi e ci sembra un modo per creare confusione ed evitare di rispondere a un problema, sintomo del fatto che c'è un vuoto legislativo. Non è affatto vero che la legge già garantisce i diritti di questi bambini. C'è un vuoto legislativo. Per questo, se da una parte noi sindaci vogliamo continuare la nostra battaglia, coordinarci e fare dei passi avanti per quanto riguarda le trascrizioni, su cui la giurisprudenza è chiarissima, poi però chiediamo con forza l'intervento legislativo per colmare un vuoto e garantire pienamente i diritti dei bambini", ha concluso Gualtieri. (Rer)