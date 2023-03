Teatro: Sangiuliano, senza non ci sarebbe la civiltà occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, 27 marzo, è la Giornata mondiale del Teatro. Istituita nel 1961 durante il IX Congresso mondiale dell'Istituto internazionale del Teatro e celebrata per la prima volta nel 1962 con un messaggio di Jean Cocteau, la giornata è l'occasione per ricordare il valore delle arti sceniche e della cultura teatrale in tutte le sue forme. "Senza il teatro non ci sarebbe la civiltà occidentale. In Italia - ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano - la centralità del palcoscenico come luogo fondamentale di crescita individuale e collettiva è rimarcata dai dati che vedono il settore in fortissima ripresa dopo il periodo buio del Covid. Oggi più che mai, quindi, viva il teatro". (Rin)