Imprese: Spada (Assolombarda), situazione energia stabilizzata, monitoriamo tassi d'interesse

- Oggi “per la parte energia un po’ la situazione si è stabilizzata; per quanto riguarda il rialzo dei tassi d’interesse è un tema che monitoriamo molto attentamente”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, parlando con i giornalisti a margine di un incontro con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana nella sede di via Pantano a Milano. “Più volte abbiamo detto che sospettavamo un rialzo – ha ricordato Spada - ci auguriamo che questo rialzo non vada mai oltre il tre per cento. Oggi siamo al 3,5, ma ci sono delle prospettive di discesa sul medio e lungo termine”. “Noi speriamo che si attuino – ha concluso - perché comunque le nostre imprese hanno bisogno di avere denaro a prezzo competitivo altrimenti questo penalizza gli investimenti, crea ancora maggiore inflazione e questo diventa un problema per tutti noi”. (Rem)