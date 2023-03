Mafie: assessora Ambiente Roma, in memoria vittime messo a dimora albero in provincia Palermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in provincia di Palermo "mettiamo a dimora l'albero di carrubo donato da Roma Capitale e dedicato alle vittime innocenti della mafia". Lo scrive su Facebook l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi. "Un albero per seminare idee e valori, monito e memoria - spiega -. Oggi nel parco urbano di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, mettiamo a dimora l'albero di carrubo donato da Roma Capitale e dedicato alle vittime innocenti della mafia, per ribadire l'impegno comune per la legalità, la giustizia, la democrazia. Un terreno un tempo appartenente alla criminalità organizzata, dove grazie alla collaborazione con Green Heroes e AzzeroCo2, sta nascendo uno spazio pubblico condiviso, partecipato e libero. Una emozione forte - sottolinea -, con le famiglie delle vittime, le commissarie straordinarie del Comune e la comunità dei ragazzi e delle ragazze del territorio, che nel Consiglio dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze stanno facendo un grande lavoro per costruire e diffondere memoria attiva".(Com)