Difesa: prende forma l'Iniziativa per lo scudo aereo europeo (2)

- Nel fondo speciale da 100 miliardi di euro per le Forze armate tedesche (Bundeswehr), fino a tre miliardi di euro sono stimati per questo sistema. A settembre, dovrebbero essere pronti i primi piani di acquisizione per la commissione Bilancio del Bundestag. Un'alternativa sarebbe il sistema antimissile Thaad, prodotto dal gruppo aerospaziale statunitense Lockheed Martin, probabilmente più costoso dell'Arrow 3. Intanto, la Bundeswehr intende continuare a impiegare il sistema antimissile Patriot, sviluppato dall'azienda per la difesa statunitense Raytheon con Lockheed Martin. Con una spesa prevista di 1,2 miliardi di euro, il governo tedesco mira ad acquistare altri missili per le batterie di Patriot già in dotazione alla Bundeswehr e per il loro ammodernamento. O relativi piani dovrebbero essere presentati alla commissione Bilancio del Bundestag a novembre e dicembre. Le Forze armate della Germania potrebbero poi utilizzare il sistema di difesa aerea Iris-T, prodotto dal gruppo per gli armamenti tedesco Diehl e fornito all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. (segue) (Geb)