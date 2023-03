Difesa: prende forma l'Iniziativa per lo scudo aereo europeo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'amministratore delegato dell'azienda, Helmut Rauch, l'Iris-T è “il miglior sistema di difesa possibile per l'Essi”. In grado di colpire bersagli fino a 40 chilometri di distanza e 20 chilometri di altitudine, ogni unità dell''Iris-T è dotata di un radar, un sistema di guida e almeno tre lanciatori, ciascuno con otto razzi che possono essere lanciati “in un secondo”. La proposta di acquisizione di otto esemplari dovrebbe essere presentata alle commissioni Bilancio e Difesa nella prima metà del 2023. Secondo alcune indiscrezioni, l'ordine sarà di sei sistemi, ciascuno dal prezzo di 140 milioni di euro a cui devono aggiungersene 400 mila per missile. Non è ancora chiaro se la Germania acquisterà anche i sistemi di difesa aerea a medio e corto raggio. Tuttavia, l'amministratore delegato del conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall, Armin Papperger, è fiducioso e ha offerto lo Skyranger, dicendosi “molto sicuro che farà parte dello scudo aereo europeo”. Si tratta di un mezzo corazzato antiaereo che, sviluppato da Rheinmetall, monta un cannone revolver da 30 millimetri e razzi con una gittata fino a sette chilometri. (Geb)