© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: Lajcak, l'accordo di Ocrida è vincolante, ufficiale e formale - L'accordo raggiunto a Ocrida tra il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il premier kosovaro, Albin Kurti, è vincolante, ufficiale e formale e tutte le speculazioni sulla sua validità o meno sono prive di significato. Lo ha affermato il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe". Lajcak ha dichiarato che l'intesa raggiunta a Ocrida tra Belgrado e Pristina rappresenta "un punto di svolta nel processo di normalizzazione delle relazioni" e che entrambe la parti ora "devono attuare tutti gli articoli dell'accordo sulla via della normalizzazione delle relazioni". "Ciò include l'articolo quattro, che afferma che la Serbia non si opporrà all'adesione del Kosovo a nessuna organizzazione internazionale", ha sottolineato Lajcak, e ha aggiunto che il Kosovo ha da parte sua "l'obbligo di iniziare immediatamente ad attuare l'accordo relativo alla formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso)". Lajcak ha quindi ammesso che in linea di principio l'Ue "aveva un piano più ambizioso, che prevedeva la firma di un accordo e di una bozza di allegato con tempistiche e compiti chiari". Secondo lui però non è stato possibile per i leader mettersi d'accordo su ogni punto, e c'è stato inoltre il rifiuto del presidente serbo di firmare il documento "a causa di restrizioni costituzionali", quindi la proposta originaria è stata modificata. (segue) (Res)