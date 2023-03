Serbia-Grecia: presidente Vucic incontra oggi a Belgrado ministro Esteri Dendias

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in programma oggi a Belgrado l’incontro tra il capo dello Stato della Serbia, Aleksandar Vucic, e il ministro degli Esteri della Grecia, Nikos Dendias. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, sottolineando che la visita del diplomatico della Grecia è stata decisa durante un recente colloquio telefonico intercorso tra lo stesso Dendias e il presidente Vucic. Il viaggio a Belgrado del ministro greco fa seguito a quello dello scorso 12 marzo a Pristina, in Kosovo, e rientra nel contesto del sostegno attivo della Grecia alla proposta europea per normalizzare i rapporti tra le due parti.(Gra)