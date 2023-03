Fvg: assessore Autonomie, salutiamo con orgoglio rientro reggimento Piemonte cavalleria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo sei mesi di impegno in Kosovo, si è svolta oggi a Trieste la cerimonia per il rientro in Italia del reggimento "Piemonte cavalleria", uno dei più antichi reparti dell’esercito italiano. "Con il cuore pieno di orgoglio la Regione saluta il rientro del Piemonte Cavalleria. Il senso del dovere che il reggimento dimostra da oltre tre secoli e in ogni operazione è un valore altissimo per la nostra Patria", ha detto l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che ha assistito alla cerimonia. Il reparto della Brigata Alpina "Julia" è stato impiegato nei Balcani nell'ambito dell'operazione "Joint Enterprise" dal mese di luglio 2022 fino ai primi di marzo. Durante i sei mesi di missione Nato, i militari italiani sono stati impegnati in numerose azioni volte a proteggere il monastero di Decane, oltre che nel monitoraggio della libertà di movimento nella parte occidentale del Paese, nel controllo delle zone confinarie e nello svolgimento di progetti di cooperazione civile-militare per lo sviluppo economico e sociale del Kosovo. (Frt)