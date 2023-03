Difesa: Cavo Dragone, impegno per proiettare sistema nello scenario delle grandi sfide geopolitiche (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’audizione, Cavo Dragone ha inoltre rivelato che "la pianificazione delle nostre missioni all’estero per l’anno in corso apre alla possibilità di ulteriori iniziative, laddove presumiamo sarà necessario sul piano internazionale e della tutela dei nostri interessi strategici”. Sempre nell’ambito della politica delle alleanze, ha proseguito il capo di Stato maggiore, “al di là dei legami atlantici ed europei che rappresentano il nostro perimetro di appartenenza e riferimento politico e valoriale, abbiamo avviato una revisione del concetto di politica militare e di cooperazione, da sviluppare secondo un approccio più dinamico, più aperto e più propositivo”. In questo senso Cavo Dragone ha spiegato di aver visitato finora, nelle sue missioni all'estero, “i punti nevralgici del Mediterraneo allargato": Turchia Iraq e Kurdistan, Libano, Kosovo, Kuwait, Giordania, Bahrein, Emirati arabi uniti, Libia, Pakistan. “Recentemente”, ha aggiunto, “ho ricevuto la visita del mio omologo dell’Arabia Saudita e questa settimana quella del generale al Haddad, capo di Stato maggiore della Difesa del Governo di unità nazionale” (Gun) della Libia. “Prossimamente mi recherò a Tel Aviv, al Cairo e ad Algeri”, ha annunciato. (Res)