Albania: premier Rama, albanesi e kosovari sono un solo popolo che vive in due Stati

- L’Albania e il Kosovo sono "uno stesso popolo che vive in due Stati". Lo ha detto oggi il premier dell’Albania, Edi Rama, durante una conversazione presso il centro di studi britannico Royal Institute of International Affairs, come riportato dall’agenzia di stampa “Ata”. “Il Kosovo è un Paese amico, un gemello, un fratello”, ha sottolineato il capo del governo albanese, precisando che Tirana fa tutto il possibile per aiutare Pristina. “Siamo uguali, abbiamo solo un limite, abbiamo regole diverse da rispettare”, ha precisato Rama. Nel rispondere a una domanda su una possibile unificazione tra Albania e Kosovo, il capo del governo di Tirana ha spiegato che la questione appartiene al futuro, ma prima occorre pensare all'integrazione della regione dei Balcani occidentali in Ue. "Questa non è una cosa per l'oggi, in futuro tutto sarà valutato sulla base della piena integrazione tra tutti noi dei Balcani, in primis in Europa. Bisogna vedere come si svilupperanno le cose in futuro. Al momento è uno Stato diverso, è uno Stato indipendente, uno Stato multietnico, che deve dare piena garanzia non solo per gli albanesi, ma anche per i serbi e così via", ha sottolineato Rama. Il primo ministro ha ribadito che parlare di una possibile unificazione tra Kosovo e Albania "non è un modo per aiutarli, ma per danneggiarli e chi parla di questo dovrebbe stare molto attento". (Alt)