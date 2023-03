Serbia: Obradovic (Dveri) annuncia denuncia penale contro Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito politico dei Dveri, Bosko Obradovic, ha annunciato che la prossima settimana presenterà una denuncia penale contro il presidente serbo, Aleksandar Vucic, reo secondo lui di aver "riconosciuto l'occupazione e il rovesciamento dell'ordine costituzionale". Al raduno di protesta a difesa del Kosovo organizzato di nuovo oggi davanti alla sede del governo di Belgrado dai leader dei quattro partiti di opposizione della destra serba, tra cui Dveri e Zavetnici, Obradovic ha annunciato che si rivolgerà alla Corte costituzionale per vedere "se è viva" e "se può valutare ciò che Vucic intende accettare". Il leader politico ha ripetuto che i partiti radunati in protesta chiedono le dimissioni del presidente e l'indizione di elezioni anticipate, affermando che se queste richieste non saranno soddisfatte continueranno le manifestazioni e i blocchi contro l'accettazione della proposta europea sulla questione del Kosovo. "Non vogliamo le scene viste in Francia, ma non siamo meno determinati a porre fine all'attuale governo", ha detto Obradovic. Proteste sono state organizzate dalle stesse formazioni politiche anche a Novi Sad, Cacak e Zrenjanin. (Seb)