Kosovo: presidente Grecia, nostra posizione su non riconoscimento rimane la stessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione della Grecia riguardo al non riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo rimane la stessa. Lo ha affermato la presidente greca Katerina Sakellaropoulou al quotidiano serbo "Politika", in vista del suo arrivo oggi nel Paese balcanico per una visita ufficiale di tre giorni. "Allo stesso tempo, la Grecia, oltre alla sua ben nota posizione sullo status del Kosovo e fedele alla sua politica nei Balcani occidentali, segue un approccio pragmatico e costruttivo nei confronti del Kosovo, il quale mira a rafforzare la stabilità e la sicurezza e a sostenere l'integrazione nell'Unione europea dell'intera regione", ha affermato la presidente greca. "L'integrazione della regione dei Balcani occidentali nell'Ue è un investimento reciprocamente vantaggioso di natura strategica sia per gli Stati membri dell'Ue che per i partner dei Balcani occidentali. L'Unione europea non è completa senza i Balcani occidentali", ha sottolineato Sakellaropoulou.(Seb)