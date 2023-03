I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ghana-Usa: Harris oggi a colloquio con presidente Akufo-Addo, focus su cooperazione - La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, in visita ufficiale in Ghana, incontrerà oggi il presidente Nana Akufo-Addo per un colloquio bilaterale. Lo riferisce "Ghana web", aggiungendo che la numero due del governo statunitense si è detta "onorata" di essere nel Paese e nel continente africano. "Sono molto entusiasta del futuro dell'Africa", ha detto nelle prime impressioni espresse alla stampa dal suo arrivo. Harris ha detto di voler promuovere la crescita economica e la sicurezza alimentare e ha accolto con favore la possibilità di "essere testimone in prima persona della straordinaria innovazione e creatività che si sta verificando in questo continente". "Questo viaggio è un'ulteriore dichiarazione della lunga e duratura relazione e amicizia molto importante tra il popolo degli Stati Uniti e chi vive in questo continente", ha detto Harris. Oggi la vicepresidente Usa ha in programma di visitare uno skate park e uno spazio di co-working che ha uno studio di registrazione per artisti locali. Il marito, Doug Emhoff, che la accompagna nel viaggio, terrà una riunione in municipio con gli attori di uno show televisivo locale e parteciperà a una competizione di basket femminile. In serata sono attesi entrambi per una cena di gala con il presidente Akufo-Addo e la first lady del Ghana. Domani la Harris terrà un discorso ad un evento organizzato nella principale piazza pubblica di Accra, la Black Star Square, e visiterà il Cape Coast Castle, una delle 30 fortezze costruite sulle coste dell'Africa occidentale per detenere gli schiavi. Mercoledì lascerà il Paese per dirigersi in Tanzania, dove proseguirà il suo tour prima di arrivare in Zambia. (segue) (Res)