I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Ghana: morto Frederick Mac-Palm, era considerato una delle menti del tentato golpe del 2019 - È morto Frederick Mac-Palm, uno dei principali sospettati accusato di aver tentato di rovesciare il governo del Ghana nel 2019. Secondo quanto riferito dai media locali, l'uomo è deceduto sabato scorso a casa sua ed è stato portato d'urgenza in ospedale dove è stato dichiarato morto. Mac-Palm, insieme ad altre due persone, era stato arrestato nel settembre 2019 con l'accusa di aver complottato per destabilizzare il Paese ed era stato rilasciato su cauzione nel 2020. Era il proprietario della clinica Citadel Hospital di Accra dove, secondo quanto riferito, i funzionari della sicurezza avevano sequestrato diverse armi, munizioni e ordigni esplosivi in relazione al tentato golpe. I tre figuravano tra i sei sospetti accusati di tradimento nel 2019, accusati di far parte di un gruppo noto come Take Action Ghana (Tag) che, secondo l'accusa, progettava di organizzare una serie di manifestazioni e tentava anche di rovesciare il governo. Mac-Palm era originario di Kpando, nella regione orientale del Volta, dove sono attivi i separatisti che chiedono la secessione dal Ghana. (Res)