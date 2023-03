I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya: governo propone modifica legge sicurezza per aumentare restrizioni in caso di proteste - Il ministero degli Interni del Kenya ha proposto di attuare alcune modifiche alle leggi sulla sicurezza che sono in vigore nel Paese per rendere più difficile l'organizzazione di proteste. Lo riferiscono i media locali, secondo cui le modifiche sono state proposte dal governo in un documento con l'obiettivo di limitare il numero di persone che organizzano e partecipano alle manifestazioni e includono di addossare il pagamento delle pulizie successive ai partecipanti. Dovrebbe inoltre essere richiesto agli stessi manifestanti di esprimere il consenso sulla manifestazione da organizzare e i partecipanti saranno responsabili del risarcimento dei danni subiti da chi è stato danneggiato nella sua attività commerciale. Il governo chiede infine di poter delimitare le aree in cui si potranno tenere i raduni. "Non è fattibile per gli organi di sicurezza permettere a masse di persone di vagare per strade e quartieri a loro scelta portando pietre e altre armi offensive mentre cantano slogan politici e interrompono le attività quotidiane degli altri", ha affermato il ministero in una nota. Le modifiche proposte sono state criticate da alcuni come “un affronto ai fondamenti di una società aperta e democratica” e come una “legge che contravviene alla costituzione”. (segue) (Res)