© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Commissione inchiesta Onu, azione urgente contro deterioramento diritti umani - La Commissione di inchiesta indipendente dell’Onu per la Libia ha sottolineato la “necessità impellente di perseguire i colpevoli per porre fine a questa impunità pervasiva”, esprimendo profonda preoccupazione per il deterioramento dei diritti umani nel Paese. Lo si legge nel rapporto diffuso oggi dalla stessa Commissione, che ha esortato“ le autorità libiche a sviluppare un piano d’azione per i diritti umani e un programma esaustivo e centrato sulle vittime per il sistema giudiziario attuale transitorio”. L’obiettivo, secondo il presidente della Commissione di inchiesta Onu, Mohammed Auajjar, è “rendere perseguibili tutti i responsabili di violazioni dei diritti umani. Secondo gli standard internazionali, infatti, la Libia è obbligata ad aprire inchieste su simili casi di abusi. Tuttavia, come si legge nel rapporto, “pratiche ed esempi di violazioni maggiori continuano senza sosta e ci sono pochi indizi di passi avanti per invertire questa rotta accidentata e portare sollievo alle vittime”. (segue) (Res)