I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Egitto: il dialogo nazionale tra governo e opposizioni riprenderà il prossimo 3 maggio - A quasi un anno dalla sua proposta da parte del presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, il dialogo nazionale riprenderà il prossimo tre maggio. Lo ha annunciato un comunicato del Consiglio di amministrazione dell’iniziativa per il dialogo nazionale, confermato da uno dei suoi rappresentanti, Ahmed al Sharqawi, al quotidiano egiziano “Al Masri al Youm”. Il Consiglio, inoltre, ha presentato ad Al Sisi le prime proposte legislative per porre fine alla supervisione da parte dell’autorità giudiziaria del processo elettorale. In primo luogo, la modifica dell’articolo 34 della legge sull’Autorità nazionale per le elezioni, secondo il quale il ruolo dell’autorità giudiziaria dovrebbe terminare a un anno dall’entrata in vigore della costituzione, il 18 gennaio 2014, a seguito del referendum costituzionale. Il ruolo di supervisore, a partire dal 18 gennaio 2024, dovrebbe passare, di conseguenza, all’Autorità elettorale, un organismo indipendente che avrà l’incarico di amministrare i referendum e le elezioni presidenziali, parlamentari e locali. (segue) (Res)