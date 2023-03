I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: terrorista armato si arrende alle autorità militari nel sud del Paese - Un uomo sospettato di appartenere ai gruppi terroristici attivi nel Sahel dal 2012, si è arreso ieri alle autorità militari dell’Algeria a Bordj Badj Mokhtar, nell’omonima provincia meridionale, vicina al confine con il Mali. Lo ha reso noto un comunicato stampa diffuso oggi dal ministero della Difesa algerino. “Nel quadro della lotta al terrorismo e grazie ai pregevoli sforzi dei servizi di sicurezza del ministero della Difesa nazionale, il terrorista di nome Mellouki L’Hbib, detto Rabia, si è arreso ieri alle autorità della sesta regione militare, a Bordj Badj Mokhtar”, si legge nel testo. Rabia, precisa il ministero della Difesa, “si era unito ai gruppi terroristi attivi nella regione del Sahel nel 2012” ed “era in possesso di un fucile mitragliatore di tipo Kalashnikov, due granate con due detonatori, cinque caricatori e una certa quantità di munizioni”. Lo scorso 22 marzo, un altro terrorista, Mellouki Hocini, detto Abdeldjalil, si era arreso alle stesse autorità della sesta regione militare, che ha competenza sulle province che si estendono dal deserto dell’Algeria centrale fino al confine con il Mali, ossia Bordj Badj Mokhtar, Tamanrasset, In Salah e In Guezzam. Altri due terroristi, Mellouki Sadek e Mellouki Boubaker, si erano arresi il 2 febbraio, mente un altro, Bey Malaoui, si era consegnato il 18 gennaio. (segue) (Res)