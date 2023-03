I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Fronte salvezza nazionale indice presidio per i detenuti politici - Dieci membri del Fronte di salvezza nazionale (Fsn), l'alleanza tunisina che riunisce le principali forze di opposizione al presidente della Repubblica Kais Saied, e i familiari dei detenuti politici attualmente in carcere con l’accusa di “cospirazione contro la sicurezza dello Stato”, hanno indetto un presidio a partire da oggi pomeriggio. Lo ha annunciato il capo dell’Fsn, Ahmed Nejib Chebbi, secondo quanto riporta l’emittente radiofonica tunisina “Mosaique Fm”. La manifestazione si terrà di fronte alla sede del partito Harak Tounes al Irada, fondato nel 2015 dall'ex presidente Moncef Marzouki. Chebbi ha spiegato, inoltre, che gli obiettivi dell’iniziativa sono domandare alle autorità informazioni riguardo "le accuse contro i detenuti” e “chiedere il riconoscimento del loro status di prigionieri politici". Sulla possibilità che le autorità ufficiali rispondano alle richieste del Fronte, Chebbi ha affermato: "Noi non abbiamo fiducia nell'autorità ma continuiamo a richiedere i diritti ". (segue) (Res)