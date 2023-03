© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco: torna l'ambasciatore israeliano a Rabat dopo indagini per molestie sessuali - Il ministero degli Esteri israeliano ha annunciato di aver deciso di far rientrare in Marocco il suo ambasciatore, David Govrin, dopo aver chiuso il fascicolo di indagine sull'accusa a suo carico di molestie sessuali durante l'esercizio delle sue funzioni. Il ministero degli Esteri israeliano aveva convocato Govrin lo scorso settembre, dopo che questi era stato accusato di violenza sessuale e di appropriazione indebita di denaro, accuse che quest'ultimo ha negato. Secondo quanto pubblicato allora dalla stampa israeliana, infatti, il ministero degli Affari Esteri aveva aperto un'inchiesta per accuse di sfruttamento di donne locali, molestie sessuali e reati contro la morale. In Marocco, l’associazione Khamissa per la difesa dei diritti delle donne si è detta “profondamente turbata dal silenzio delle autorità”, esortando il governo di Rabat ad “aprire urgentemente un’inchiesta”. (Res)