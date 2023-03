© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia: elezioni 14 maggio, si profila serrato testa a testa tra Prayut e Shinawatra - Le elezioni generali del prossimo 14 maggio in Thailandia vedranno un serrato testa a testa tra la coalizione a sostegno dell’attuale primo ministro, Prayut Chan-ocha, e il partito Pheu Thai che candida la 36enne Paetongtarn Shinawatra, nipote di due ex premier. È quanto prevede un sondaggio condotto nel fine settimana dall’istituto Super Poll. Il Pheu Thai, in base alla rilevazione, dovrebbe imporsi come prima forza politica del Paese con il 37 per cento delle preferenze, circa il doppio di quelle che sarebbero raccolte dai quattro partiti di governo assieme. Un altor sondaggio, stavolta condotto dall’istituto Suan Dusit Poll, attribuisce al Pheu Thai il 46 per cento dei voti contro il 35 per cento delle forze politiche attualmente al potere. Prayut, candidato dal Partito nazionale unito thailandese, è arrivato al governo nel 2014 a seguito di un colpo di Stato militare che depose la zia di Paetongtarn, Yingluck Shinawatra. (segue) (Res)