© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: Khan, prorogata cauzione preventiva per i disordini del 18 marzo a Islamabad - L’Alta corte di Islamabad ha concesso a Imran Khan, presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) ed ex primo ministro, la proroga della protezione preventiva dall’arresto in sette procedimenti aperti a suo carico per i disordini del 18 marzo davanti al complesso giudiziario della capitale. Un collegio di due giudici (Aamer Farooq e Miangul Hassan Aurangzeb) ha prorogato la cauzione preventiva in scadenza oggi fino al 6 aprile. Il 18 marzo l’ex premier si è recato alla Corte d’assise per il “caso Toshakhana”, riguardante le presunte irregolarità nella gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri. All’esterno della sede i suoi sostenitori si sono scontrati con la polizia. La situazione di caos era tale che il leader politico è rimasto nella sua auto. Il giudice (Zafar Iqbal) si è limitato a registrare la sua presenza, ha annullato il mandato d’arresto per mancata comparizione emesso precedentemente e lo ha riconvocato il 30 marzo. Khan ha ottenuto la protezione preventiva dall’arresto per altri nove casi anche dall’Alta corte di Lahore. (segue) (Res)