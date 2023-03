© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan-Cina: presidente Tokayev riceve governatore dello Xinjiang Ma Xingrui - Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha incontrato oggi il segretario del Partito comunista cinese nella Regione autonoma uigura dello Xinjiang, Ma Xingrui. Lo ha reso noto il servizio stampa dell’Akorda, il palazzo presidenziale di Astana, precisando che l’incontro è stato incentrato sulla promozione della cooperazione tra le due parti in aree quali l’industria, i trasporti, la logistica, l’agricoltura e il turismo. Tokayev ha sottolineato che il Kazakhstan attribuisce “grande importanza” al rafforzamento dei rapporti con la Cina in uno spirito di “partenariato strategico e di eterna amicizia”. I due Paesi, ha aggiunto, hanno attivo un dialogo politico a tutti i livelli, basato sulla mutua fiducia. “Vorrei sottolineare che la visita del presidente cinese Xi Jinping, lo scorso ottobre, è stata un successo. Si è trattato della sua prima visita all’estero dopo il Covid e sono stati firmati accordi chiave. I governi dei due Paesi e i vertici delle rispettive regioni hanno ora il compito di attuare con successo le intese raggiunte ai più alti livelli”, ha dichiarato nell’occasione il presidente kazakho. Ma, da parte sua, ha ringraziato Tokayev per l’ospitalità e gli ha trasmesso i saluti di Xi. “L’obiettivo principale della mia visita è precisamente quello di attuare gli accordi strategici raggiunti tra i due presidenti. Come governatore (dello Xinjiang) sono responsabile dei legami in direzione occidentale”, ha aggiunto. (segue) (Res)