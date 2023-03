© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turkmenistan: commissione elettorale, affluenza al 91 per cento, risultati tra 7 giorni - L’affluenza alle elezioni legislative e amministrative di ieri in Turkmenistan è stata del 91,12 per cento, e i risultati saranno annunciati “nel giro di sette giorni”. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione elettorale centrale (Cec), Gulmurat Moradov, nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina. Muradov ha anche notato che vi siano state “plateali violazioni” delle procedure di voto. Queste ultime sono state denunciate dal corrispondente di “Radio Free Europe” ad Ashgabat, che ha sostenuto di aver ricevuto 12 schede elettorali per i quattro membri della sua famiglia aventi diritto al voto. L’emittente ha anche riferito di elettori cui sarebbe stato chiesto di votare per i membri delle rispettive famiglie che vivono all’estero. L’ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr) dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha inviato una ridotta missione in Turkmenistan e ha fatto sapere che non produrrà un rapporto sistematico ed esaustivo sul monitoraggio del voto. Gli osservatori, infatti, hanno visitato solo un piccolo numero di seggi elettorali nella giornata di ieri. (Res)