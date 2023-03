I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele: proseguono le proteste, domani chiusa anche la Borsa di Tel Aviv - L’Organizzazione dei lavoratori di Israele (Histadrut) ha annunciato la chiusura della Borsa di Tel Aviv, nel quadro dello sciopero generale annunciato questa mattina contro la riforma del sistema giudiziario voluta dal governo del primo ministro, Benjamin Netanyahu. Questa mattina, il segretario generale di Histadrut, Arnon Bar-David, ha annunciato uno “storico” sciopero dei lavoratori nel tentativo di “fermare la follia” della controversa riforma giudiziaria. Successivamente, il capo del sindacato dei lavoratori dell'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, Pinchas Idan, ha annunciato l'immediato blocco delle partenze e molte compagnie hanno annullato i voli diretti allo scalo Ben Gurion. In sciopero anche il settore high-tech, il personale degli ospedali, chiusi inoltre i negozi della catena McDonald's. Anche le rappresentanze diplomatiche all’estero hanno annunciato la loro adesione allo sciopero. Proseguono, poi, le proteste in tutto il Paese e una vasta manifestazione è in corso a Gerusalemme fuori dal parlamento, la Knesset, dove vi sarebbero oltre 110 mila persone. Secondo i media, è attesa una contro manifestazione organizzata dai sostenitori della riforma giudiziaria, che limiterebbe il potere dei giudici. Questa sera è previsto un discorso del premier Netanyahu, che su Twitter ha scritto: "Invito tutti i manifestanti a Gerusalemme, a destra e a sinistra, a comportarsi in modo responsabile e a non agire con violenza. Siamo persone fraterne". (segue) (Res)