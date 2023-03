© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Afghanistan: fonti sicurezza, almeno 6 civili morti in attentato suicida a Kabul - Almeno sei civili sono rimasti uccisi a seguito dell’esplosione che questa mattina ha colpito le vicinanze del centro commerciale Daudzi nella capitale dell’Afghanistan Kabul, poco distante dal complesso in cui ha sede il ministero degli Affari esteri del governo non riconosciuto dai talebani. Lo riferisce il portavoce del dipartimento di sicurezza di Kabul, Khalid Zadran, citato dall’emittente afghana “Tolo News”, precisando che “l’attentato suicida” ha provocato diversi feriti, tra cui tre membri delle forze di sicurezza. L’attentatore, ha fatto sapere Zadran, è morto prima di raggiungere un posto di blocco della sicurezza a piazza Malik Azghar. L’organizzazione non governativa Emergency ha affermato di aver ricevuto 12 feriti, tra cui un bambino, mentre due individui sono morti al momento dell’arrivo nella propria sede. Secondo testimoni oculari, l'esplosione è stata forte. Sinora nessun gruppo ha rivendicato l’attentato. (segue) (Res)