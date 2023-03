I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: premier Miqati annuncia passaggio all'ora legale nella notte tra 29 e 30 marzo - Il Libano passerà all’ora legale durante la notte tra mercoledì e giovedì prossimi, 29 e 30 marzo. Lo ha annunciato il primo ministro uscente del Libano, Najib Miqati, al termine del Consiglio dei ministri convocato per discutere delle recenti polemiche legate alla decisione, presa la scorsa settimana, di ritardare l'inizio dell'ora legale di un mese fino alla fine del mese sacro musulmano del Ramadan, tra il 20 e il 21 aprile. La decisione aveva provocato una confusione di massa nel Paese, con la protesta di alcune istituzioni e autorità religiose, che si sono rifiutate di recepire le modifiche. Dopo l'annuncio del rinvio dell'ora legale, la compagnia aerea statale libanese, Middle East Airlines, aveva dichiarato che gli orari di partenza di tutti i voli programmati in partenza dall'aeroporto di Beirut tra domenica e il 21 aprile sarebbero stati anticipati di un'ora. Non è stato fornito alcun motivo per la precedente decisione, ma il video di un incontro tra Miqati (musulmano sunnita) e il presidente del parlamento, Nabih Berri (musulmano sciita), circolato sui media locali mostrava quest’ultimo che chiedeva al primo ministro di posticipare l'introduzione dell'ora legale per consentire ai musulmani di interrompere il digiuno del Ramadan un'ora prima. (segue) (Res)