- Argentina: presidenziali, dopo la rinuncia di Macri si rimescolano le carte nel centrodestra - La rinuncia di Mauricio Macri a un nuovo mandato, formalizzata domenica, rinnova le coordinate per la sfida finale alle presidenziali argentine di ottobre. Macri avrebbe potuto partecipare alle primarie di agosto, aspirando al ruolo di candidato per il fronte conservatore di Insieme per il cambio (Juntos por el cambio, Jxc). Un posto che pare ora destinato alla contesa tra Rodrigo Larreta, sindaco uscente di Buenos Aires, considerato un moderato e dialogante, e Patricia Bullrich, ex ministra della Sicurezza del governo Macri, interprete dell'ala più radicale del centrodestra. Assieme ad altri candidati visti con meno possibilità, Bullrich e Larreta hanno salutato il gesto "di generosità" di Macri, una rinuncia alle ambizioni personali che per i detrattori sarebbe più figlia dei poco incoraggianti risultati dei sondaggi. (segue) (Res)