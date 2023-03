© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba: elezioni, l'affluenza minore di sempre per un rinnovo del Parlamento - Sono stati oltre 6,1 milioni i cubani che si sono recati alle urne domenica per il rinnovo dell'Assemblea nazionale del potere popolare, il parlamento monocamerale controllato dalle forze di governo. Si tratta del 75,92 per cento degli aventi diritto al voto, il dato più basso per una elezione per il rinnovo del parlamento. Alle urne, fa sapere il Consiglio elettorale nazionale (Cne) erano attesi 8.120.072 cittadini, 6.164.876 dei quali hanno esercitato il diritto, non obbligatorio, di voto. Pur se non confermata in tutti gli appuntamenti elettorali, quella dell'astensione si rivela una tendenza crescente: nel 2103 solo il 5,83 per cento aveva disertato le urne, ma già nel 2018 la cifra è arrivata al 14,35 per cento. Alle municipali del novembre 2022, il primo passo del processo che ha portato ad identificare i candidati al parlamento, l'astensione è stata del 31,42 per cento, mentre domenica è tornata al 24,08 per cento. (segue) (Res)